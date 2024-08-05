АМКУ розпочав розслідування проти виробника води "Карпатська Джерельна": у чому причина

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування проти виробника води "Карпатська джерельна" через можливе введення в оману споживача.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що відомством розпочато розгляд справи № 127-26.4/116-24 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "Карпатські мінеральні води" порушення, передбаченого статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.

"Предметом справи є, зокрема, дії ТОВ "Карпатські мінеральні води" у вигляді поширення інформації щодо води торговельної марки "Карпатська Джерельна", а саме щодо походження та характеристик такої продукції", - зауважують в АМКУ.

У відомстві звертають увагу на те, що "Карпатська Джерельна" видобувається зі свердловин, тому не може називатись "джерельною". Окрім того, вода під цією торговою маркою не має жодного відношення до Карпат, адже її видобування та фасування здійснюються за сотні кілометрів від них.

В АМКУ додають, що такі дії, за відсутності у ТОВ "Карпатські мінеральні води" відповідного належного підтвердження таких відомостей, містять ознаки порушення, передбаченого статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману споживачів.

Про компанію "Карпатські мінеральні води"

"Карпатські мінеральні води" є національним виробником мінеральних вод і безалкогольних напоїв вже більше ніж 15 років.

Компанія розпочала свою діяльність на ринку мінеральних вод у 1996 році з першим розливом мінеральної природної столової води ТМ "Карпатська Джерельна", і в червні 2002 року була реорганізована в завод по виробництву мінеральної води і безалкогольних напоїв "Карпатські мінеральні води". В 2002 році компанія розпочала виробництво солодких газованих напої в ТМ "Фруктова Джерельна" і ТМ "Соковинка", а в 2016 – енергетичного напою ТМ "Dragon".

Сьогодні група компаній "Карпатські мінеральні води" є потужним гравцем українського ринку природних мінеральних вод і безалкогольних напоїв.

Мінеральна вода "Карпатська Джерельна" видобувається з двох артезіанських свердловин на глибині 90 метрів із природного джерела. Як стверджують в компанії, виробництво знаходиться безпосередньо біля джерела, і вода зі свердловин надходить на лінії розливу по трубопроводу. В процесі розливу вода проходить фільтрацію тільки від механічних домішок і зберігає всі корисні природні мікроелементи.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України наклав штраф на три компанії бізнесмена В'ячеслава Супруненка на майже 1 млн грн.

Так, ТОВ "Київський завод "Росинка" оштрафовано на 169 999 грн, ТОВ "Київський БКК" - на 300 000 грн, ТОВ "Київхліб" - на 500 000 грн. Цей захід впливу було накладено за порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу ПрАТ "Краплинка" без дозволу АМКУ.