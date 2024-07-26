АМКУ оштрафував компанії Супруненка на майже 1 млн грн

Антимонопольний комітет України наклав штраф на три компанії бізнесмена В'ячеслава Супруненка на майже 1 млн грн. Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 25 липня, йдеться на сайті АМКУ.

Так, згідно з повідомленням, ТОВ "Київський завод "Росинка" оштрафовано на 169 999 грн, ТОВ "Київський БКК" - на 300 000 грн, ТОВ "Київхліб" - на 500 000 грн. Цей захід впливу було накладено за порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу ПрАТ "Краплинка" без дозволу АМКУ.

Після накладення штрафу АМКУ надав потрібний дозвіл.

ПрАТ "Краплинка" – назва збанкрутілого заводу безалкогольних напоїв "Росинка" у Києві. Створене у травні 2023 року ТОВ "Київський завод Росинка", бенефіціаром якого є колишній депутат Київської міської ради В'ячеслав Супруненко, 4 серпня 2023 року придбало 9% єдиного майнового комплексу колишнього підприємства за 23 млн грн, а 9 серпня – решту 91% за 115,5 млн грн, інформує Liga.net.

Загальна площа майнового комплексу становить 22 536,4 кв. м. Він знаходиться в одному з центральних районів Києва на вул. Антона Цедіка (колишня Ежена Потьє), неподалік станції метро "Шулявська".

Нагадаємо, завод "Росинка" випускав мінеральну воду "Софія Київська", напої "Capri-Sonne", "Квас Давньокиївський", "Горілка Лимон", "Росинка-Лимон" та іншу продукцію. Він входив до першої п'ятірки виробників безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні. Восени 2016 року його визнали банкрутом.

У листопаді 2023-го група Супруненка стала власником основних торговельних марок підприємства – води "Росинка" і "Софія Київська". А 29 травня 2024 року "Росинка" отримала ліцензію на видобування води "Софія Київська".

Додамо, що у лютому 2024 року компанії колишнього депутата Київради В’ячеслава Супруненка отримали дозвіл на купівлю Київського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій у Броварах.