АМКУ оштрафовал компании Супруненка почти на 1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на три компании бизнесмена Вячеслава Супруненка почти на 1 млн грн. Такое решение регулятор принял на заседании 25 июля, говорится на сайте АМКУ.

Так, согласно сообщению, ООО "Киевский завод "Росинка" оштрафовано на 169 999 грн, ООО "Киевский БКК" — на 300 000 грн, ООО "Киевхлеб" — на 500 000 грн. Эта мера влияния была наложена за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем приобретения активов в виде единого имущественного комплекса ЧАО "Краплинка" без разрешения АМКУ.

После наложения штрафа АМКУ предоставил нужное разрешение.

ЧАО "Краплинка" – название обанкротившегося завода безалкогольных напитков "Росинка" в Киеве. Создано в мае 2023 года ООО "Киевский завод Росинка", бенефициаром которого является бывший депутат Киевского городского совета Вячеслав Супруненко, 4 августа 2023 года приобрело 9% единого имущественного комплекса бывшего предприятия за 23 млн грн, а 9 августа – остальные 91% 115,5 млн грн, информирует Liga.net.

Общая площадь имущественного комплекса составляет 22 536,4 кв. м. Он находится в одном из центральных районов Киева по ул. Антона Цедика (бывшая Эжена Потье), недалеко от станции метро "Шулявская".

Напомним, завод "Росинка" выпускал минеральную воду "София Киевская", напитки "Capri-Sonne", "Квас Древнекиевский", "Водка Лимон", "Росинка-Лимон" и другую продукцию. Он входил в первую пятерку производителей безалкогольных напитков и минеральных вод в Украине. Осенью 2016 года его признали банкротом.

В ноябре 2023-го группа Супруненко стала владельцем основных торговых марок предприятия – воды "Росинка" и "София Киевская". А 29 мая 2024 года "Росинка" получила лицензию на добычу воды "София Киевская".

Добавим, что в феврале 2024 года компании бывшего депутата Киевсовета Вячеслава Супруненко получили разрешение на покупку Киевского завода алюминиевых строительных конструкций в Броварах.