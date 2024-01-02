АМКУ оштрафовал винодела из Одесской области за неправомерное использование обозначения "Prosecco"

Антимонопольный комитет оштрафовал компанию "Таирово Вайнери" почти на миллион гривен за неправомерное использование обозначения Prosecco. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Отмечается, что АМКУ возбудил дело по заявлению Консорциума по защите наименования контролируемого происхождением "Prosecco", участники которого экспортируют винодельческую продукцию под этим обозначением на территорию Украины.

В ходе дела АМКУ выяснил, что "Таирово вайнеры", которая зарегистрирована в Одесской области, начала использовать обозначение "Prosecco" при маркировке продукции позже участников вышеупомянутого Консорциума и без получения их разрешения.

"Как установил АМКУ, такие действия могли привести к смешиванию деятельности ООО "ТАИРОВО ВАЙНЕРИ" с деятельностью участников Консорциума и предоставить неправомерные преимущества в конкуренции в результате использования деловой репутации таких участников", - говорится в сообщении.

Согласно ему АМКУ решил наложить на одесскую компанию штраф в размере 946,9 тысяч гривен.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал на 10 миллионов гривен компанию "Виналь" за распространение рекламы коньяка Adjari, вводившей в заблуждение потребителей по происхождению этой продукции.

Комитет установил, что компания распространяла рекламную информацию об украинской винодельческой продукции Adjari по средствам телевидения, каналам радиовещания и в интернете, которая могла повлиять на намерения приобрести эту продукцию как грузинскую.