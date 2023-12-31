АМКУ оштрафовал производителя коньяка на 10 миллионов гривен за "слишком грузинский" рекламный ролик (ВИДЕО)

Антимонопольный комитет оштрафовал на 10 миллионов гривен компанию "Виналь" за распространение рекламы коньяка Adjari, которая обманывала потребителей относительно происхождения этой продукции.

Как говорится в сообщении АМКУ, рассмотрение дела он приступил по заявлению грузинских компаний "Сараджишвили" и "Телавский винный погреб", которые производят оригинальные грузинские вина, коньяки и продают их в Украине.

Комитет установил, что "Виналь" через третьих лиц распространило информацию об украинской винодельческой продукции Adjari на телевидении, радио и в интернете. Так, в частности, по телевидению и в интернете распространялись видеоролики, озвученные на украинском языке.

"По результатам анализа содержания таких видеороликов комитетом установлено, что в них распространена информация, которая могла повлиять на намерение приобрести эту продукцию как грузинскую. Об этом свидетельствуют результаты опроса потребителей, проведенного комитетом", - говорится в сообщении.

В АМКУ напоминают, что согласно законодательству выдавать за иностранные украинские вина, коньяки Украины и смеси (купажи) с иностранными винами (виноматериалами, коньяками, коньячными спиртами) запрещено.

Учитывая совокупность доказательств, комитет признал действия украинского производителя нарушением, предусмотренным статьей 15-1 закона о защите от недобросовестной конкуренции, и оштрафовал.

Штраф за сговор при закупке автономеров

Кроме того, за сговор на тендерах по закупке государственных номерных знаков для автомобилей, проводимых Главным сервисным центром Министерства внутренних дел в 2021 и 2022 годах, оштрафованы ООО "Светофор" и "Автомотознак" на общую сумму 20,68 миллиона гривен .

Речь идет о двух аукционах с общей ожидаемой стоимостью закупок 920,29 миллиона гривен. 28 декабря АМКУ установил, что указанные компании согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции.

Выявленные факты засвидетельствовали их совместное и скоординированное поведение во время подготовки и участия в торгах, синхронность действий, связанность через одних и тех же лиц и обмен информацией.

Штраф за сговор при приватизации Артемовского спиртзавода

Также комитет оштрафовал на общую сумму 1,53 миллиона гривен ООО "Борки Солар" и "Альтернатив Энерджи Сорсес Солар" за сговор на аукционе по продаже Артемовского места производства и хранения спирта (Мерефа, Харьковская область).

Сумма заключенного по результатам аукциона договора составила 36,36 миллионов гривен. В то же время в ходе расследования АМКУ установил, что и эти компании согласовали свое поведение с целью устранения конкуренции.

Более того, оказалось, что ответчики не только обменивались информацией, но совместно вели хозяйственную деятельность. При этом указанные ООО нарушение признали, ввиду чего комитет не стал применять к ним максимальную сумму штрафа.

Штраф за сговор при заказе капремонта борщаговского СТ

Еще одно решение о штрафе за сговор на тендере АМКУ на заседании 28 декабря вынес в отношении ООО "Мегастрой Альянс", "Буд-Экостандарт" и "Технопрофи Групп". Речь идет о двух процедурах закупки услуг по капитальному ремонту станций скоростного трамвая "Семьи Сосниных" и "Ромена Роллана" на Борщаговке в Киеве, в которых указанные субъекты участвовали совместно.

Общая ожидаемая стоимость закупок составила 49,34 миллиона гривен. Расследование же АМКУ установило, что указанные компании тоже совершили антиконкурентные действия для искажения результатов торгов. За это на заговорщиков наложены штрафы на общую сумму 2,04 миллиона гривен.