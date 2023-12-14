АМКУ оштрафовал производителя влажных салфеток на 17 миллионов гривен за копирование упаковки конкурента

Антимонопольный комитет 14 декабря оштрафовал на 17,2 миллиона гривен компанию "Санвита Групп" за неправомерное использование оформления упаковок влажных салфеток Summer fresh, говорится в его сообщении.

Как установил комитет, эти упаковки похожи до степени смешения на упаковки детских влажных салфеток Superfresh, которые ООО "КПД", подавшее жалобу, начало использовать в своей деятельности раньше.

По мнению АМКУ, такие действия могли предоставить "Санвите" неправомерные преимущества в конкуренции в результате использования деловой репутации КПД. Он также обязал ответчика прекратить указанное нарушение.

Штрафы за сговоры на тендерах

Также комитет наложил штраф в общей сумме 10 миллионов гривен на СП ООО "ВАИК", ООО "СП "Стан-Комплект" и ООО "ПКФ "Гармония" за сговор, в результате которого были искажены результаты торгов. В частности, установлено, что первые две компании одновременно согласованно участвовали уже в восьми аукционах, а все три вместе – еще в трех.

Они проводились облэнерго и другими заказчиками для закупок электрораспределительной аппаратуры, трансформаторов и высоковольтных вводов. Общая ожидаемая стоимость закупок составляла 46,04 миллиона гривен.

Еще на 10,59 миллиона гривен была оштрафована чешская Impuls Energo s.r.o. и ООО "Савват". Нарушение касалось искажения результатов тендера на закупку щитового оборудования, проведенных Запорожской атомной электростанцией.

Сумма ожидаемой стоимости на торгах составляла 55 миллионов гривен (без НДС). АМКУ выявил факты, свидетельствующие о совместном и скоординированном поведении компаний в ходе подготовки и участия в торгах. Комитет при этом не уточняет, когда именно проводился аукцион: с марта 2022 года, напомним, ЗАЭС является оккупированной Россией.

Утвержден порядок определения штрафов

Кроме того, сообщается, что АМКУ на заседании в четверг утвердил порядок определения размера штрафа за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Сам же документ будет опубликован после регистрации в Министерстве юстиции.

В частности, в нем определены общие подходы к определению размера штрафов; этапы определения размера; подходы к определению базового размера штрафа на основе экономических показателей; отягчающие и смягчающие обстоятельства, по которым корректируется базовый размер штрафа; прочие обстоятельства, которые влияют размер штрафа, и механизмы установления предельного размера штрафа.

В ходе общественного обсуждения проекта были учтены предложения Ассоциации юристов Украины о дифференциации подходов к определению базового размера штрафа в случаях горизонтальных и вертикальных согласованных действий хозяйствующих субъектов (максимальные размеры должны устанавливаться в случаях антиконкурентных согласованных действий между конкурентами).

Также предложения касались учета географического масштаба нарушения, установления фиксированного размера штрафа за нарушение правил контроля за концентрациями хозсубъектов в случаях, когда на территории Украины деятельность осуществляет только один участник концентрации или когда участники концентрации действуют на различных и несовместимых рынках.

В свою очередь, по результатам согласования проекта с заинтересованными министерствами и ведомствами учтено предложение Министерства цифровой трансформации об уточнении средств передачи представления с предварительными выводами и предложение Министерства финансов о расширении круга источников сведений, принимаемых во внимание при определении предельного размера штрафа.