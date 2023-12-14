АМКУ оштрафував виробника вологих серветок на 17 мільйонів гривень за копіювання упаковки конкурента

Антимонопольний комітет 14 грудня оштрафував на 17,2 мільйона гривень компанію "Санвіта Груп" за неправомірне використання оформлення упаковок вологих серветок Summer fresh, йдеться у його повідомленні.

Як встановив комітет, ці упаковки були схожі до ступеня змішування з упаковками дитячих вологих серветок Superfresh, які ТОВ "КПД", що подало скаргу, почало використовувати в своїй діяльності раніше.

На думку АМКУ, такі дії могли надати "Санвіті" неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації КПД. Він також зобов'язав відповідача припинити вказане порушення.

Штрафи за змови на тендерах

Також комітет наклав штраф в загальній сумі 10 мільйонів гривень на СП ТОВ "ВАІК", ТОВ "СП "Стан-Комплект" та ТОВ "ВКФ "Гармонія" за змову, в результаті якої були спотворені результати торгів. Зокрема, встановлено, що перші дві компанії одночасно узгоджено брали участь вже у вісьмох аукціонах, а всі три разом - ще у трьох.

Проводилися вони обленерго та іншими замовниками для закупівлі електророзподільної апаратури, трансформаторів та високовольтних вводів. Загальна очікувана вартість закупівель становила 46,04 мільйона гривень.

Ще на 10,59 мільйона гривень було оштрафовано чеську Impuls Energo s.r.o. і ТОВ "Савват". Порушення теж стосувалося спотворення результатів тендеру на закупівлю щитового устаткування, проведених Запорізькою атомною електростанцією.

Сума очікуваної вартості по торгах становила 55 мільйонів гривень (без ПДВ). АМКУ виявив факти, які свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах. Комітет не уточнює, коли проводився аукціон: з березня 2022 року, нагадаємо, ЗАЕС є окупованою Росією.

Затверджено порядок визначення штрафів

Окрім цього, повідомляється, що АМКУ на засіданні у четвер затвердив порядок визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Сам документ опублікують після реєстрації в Міністерстві юстиції.

Зокрема, у ньому визначено загальні підходи до визначення розміру штрафів; етапи визначення розміру; підходи до визначення базового розміру штрафу на основі економічних показників; обтяжуючі та пом’якшуючі обставини, відповідно до яких корегується базовий розмір штрафу; інші обставини, що впливають на розмір штрафу, та механізми встановлення граничного розміру штрафу.

Під час громадського обговорення проєкту було враховано пропозиції Асоціації правників України про диференціацію підходів до визначення базового розміру штрафу у випадках горизонтальних і вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання (максимальні розміри базового штрафу мають встановлюватися у випадках антиконкурентних узгоджених дій між конкурентами).

Також пропозиції стосувалися врахування географічного масштабу порушення, встановлення фіксованого розміру штрафу за порушення правил контролю за концентраціями суб’єктів господарювання у випадках, коли на території України діяльність здійснює лише один учасник концентрації або коли учасники концентрації діють на різних та несуміжних ринках.

В свою чергу, за результатами погодження проєкту із зацікавленими міністерствами та відомствами враховано пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно уточнення засобів надсилання подання з попередніми висновками та пропозицію Міністерства фінансів щодо розширення кола джерел відомостей, що беруться до уваги під час визначення граничного розміру штрафу.