АМКУ оштрафував виробника коньяку на 10 мільйонів гривень за "надто грузинський" рекламний ролик (ВІДЕО)

Антимонопольний комітет оштрафував на 10 мільйонів гривень компанію "Виналь" за поширення реклами коньяку Adjari, яка вводила в оману споживачів щодо походження цієї продукції.

Як ідеться у повідомленні АМКУ, розгляд справи він розпочав за заявою грузинських компаній "Сараджишвілі" та "Телавський винний льох", які виробляють оригінальні грузинські вина, коньяки та продають їх в Україні.

Комітет встановив, що "Виналь" через третіх осіб поширило інформацію про українську виноробну продукцію Adjari засобами телебачення, каналами радіомовлення та в інтернеті. Так, зокрема, на телебаченні та в інтернеті поширювалися відеоролики, озвучені українською мовою.

"За результатами аналізу змісту таких відеороликів комітетом встановлено, що у них поширено інформацію, яка могла вплинути на наміри придбати цю продукцію як грузинську. Про зазначене свідчать результати опитування споживачів, проведеного комітетом", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ нагадують, що відповідно до законодавства, видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами) заборонено.

Враховуючи сукупність доказів у справі, комітет визнав дії українського виробника порушенням, передбаченим статтею 15-1 закону про захист від недобросовісної конкуренції, та оштрафував.

Штраф за змову при закупівлі автономерів

Крім того, за змову на тендерах із закупівлі державних номерних знаків для автомобілів, які проводилися Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ у 2021 та 2022 роках, оштрафовано ТОВ "Світлофор" і "Автомотознак" на загальну суму 20,68 мільйона гривень.

Йдеться про два аукціони із загальною очікуваною вартістю закупівель 920,29 мільйона гривень. 28 грудня АМКУ встановив, що вказані компанії узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції.

Виявлені факти засвідчили їхню спільну та скоординовану поведінку під час підготовки та участі в торгах, синхронність дій, пов’язаність через одних і тих же осіб та обмін інформацією.

Штраф за змову при приватизації Артемівського спиртзаводу

Також комітет оштрафував на загальну суму 1,53 мільйона гривень ТОВ "Борки Солар" та "Альтернатив Енерджі Сорсес Солар" за змову на аукціоні з продажу Артемівського місця провадження діяльності та зберігання спирту (Мерефа, Харківська область).

Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 36,36 мільйона гривень. Водночас під час розслідування АМКУ встановив, що й ці компанії узгодили свою поведінку з метою усунення конкуренції.

Більш того, виявилося, що відповідачі не тільки обмінювалися інформацією, а й спільно вели господарську діяльність. При цьому вказані ТОВ порушення визнали, через що комітет не став застосовувати до них максимальну суму штрафу.

Штраф за змову при замовленні капремонту станцій борщагівського ШТ

Ще одне рішення про штраф за змову на тендері АМКУ на засіданні 28 грудня виніс щодо ТОВ "Мегастрой Альянс", "Буд-Екостандарт" та "Технопрофі Груп". Йдеться про дві процедури закупівлі послуг з капітального ремонту станцій швидкісного трамваю "Сім’ї Сосніних" та "Ромена Роллана" на Борщагівці у Києві, в яких зазначенні суб’єкти господарювання спільно брали участь.

Загальна очікувана вартість закупівель становила 49,34 мільйона гривень. Розслідування ж АМКУ встановило, що вказані компанії теж вчинили антиконкурентні дії задля спотворення результатів торгів. За це на змовників накладено штрафи на загальну суму 2,04 мільйона гривень.