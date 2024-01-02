АМКУ оштрафував винороба з Одещини за неправомірне використання позначення "Prosecco"

Антимонопольний комітет оштрафував компанію “Таїрово Вайнері” майже на мільйон гривень за неправомірне використання позначення Prosecco. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Зазначається, що АМКУ розпочав справу за заявою Консорціуму по захисту найменування контрольованого за походженням "Prosecco", учасники якого експортують виноробну продукцію під цим позначенням на територію України.

В ході справи АМКУ вияснив, що "Таїрово вайнері", яка зареєстрована на Одещині, почала використовувати позначення "Prosecco" при маркуванні продукції пізніше за учасників вищезазначеного Консорціуму та без отримання їх дозволу.

"Як встановив АМКУ, такі дії могли призвести до змішування діяльності ТОВ "ТАЇРОВО ВАЙНЕРІ" із діяльністю учасників Консорціуму та надати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації таких учасників", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним АМКУ вирішив накласти на одеську компанію штраф у розмірі 946,9 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував на 10 мільйонів гривень компанію "Виналь" за поширення реклами коньяку Adjari, яка вводила в оману споживачів щодо походження цієї продукції.

Комітет встановив, що компанія поширювала рекламну інформацію про українську виноробну продукцію Adjari засобами телебачення, каналами радіомовлення та в інтернеті, яка могла вплинути на наміри придбати цю продукцію як грузинську.