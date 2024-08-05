АМКУ начал расследование против производителя воды "Карпатська Джерельна": в чем причина

Антимонопольный комитет Украины начал расследование против производителя воды "Карпатська Джерельна" из-за возможного введения в заблуждение потребителя.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ведомством начато рассмотрение дела № 127-26.4/116-24 по признакам совершения обществом с ограниченной ответственностью "Карпатские минеральные воды" нарушения, предусмотренного статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", посредством распространения информации, что вводит в заблуждение.

"Предметом дела являются, в частности, действия ООО "Карпатские минеральные воды" в виде распространения информации о воде торговой марки "Карпатська Джерельна", а именно о происхождении и характеристиках такой продукции", — отмечают в АМКУ.

В ведомстве обращают внимание на то, что "Карпатська Джерельна" добывается из скважин, поэтому не может называться "родниковой". Кроме того, вода под этой торговой маркой не имеет никакого отношения к Карпатам, ведь ее добыча и фасовка осуществляются в сотне километров от них.

В АМКУ добавляют, что такие действия при отсутствии у ООО "Карпатские минеральные воды" соответствующего надлежащего подтверждения таких сведений содержат признаки нарушения, предусмотренного статьей 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения информации, вводящей в заблуждение потребителей.

О компании "Карпатские минеральные воды"

"Карпатские минеральные воды" является национальным производителем минеральных вод и безалкогольных напитков уже более 15 лет.

Компания начала свою деятельность на рынке минеральных вод в 1996 году с первым разливом минеральной природной столовой воды ТМ "Карпатська Джерельна", и в июне 2002 года была реорганизована в завод по производству минеральной воды и безалкогольных напитков "Карпатские минеральные воды".

Сегодня группа компаний "Карпатские минеральные воды" — мощный игрок украинского рынка природных минеральных вод и безалкогольных напитков.

Минеральная вода "Карпатська Джерельна" добывается из двух артезианских скважин на глубине 90 метров из природного источника. Как утверждают в компании, производство находится непосредственно у источника и вода из скважин поступает на линии разлива по трубопроводу. В процессе разлива вода проходит фильтрацию только от механических примесей и сохраняет все полезные природные микроэлементы.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на три компании бизнесмена Вячеслава Супруненко почти на 1 млн грн.

Так, ООО "Киевский завод "Росинка" оштрафовано на 169 999 грн, ООО "Киевский БКК" — на 300 000 грн, ООО "Киевхлеб" — на 500 000 грн. Эта мера влияния была наложена за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции путем приобретения активов в виде единого имущественного комплекса ЧАО "Капелька" без разрешения АМКУ.