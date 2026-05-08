"Карпатська джерельна" сменила этикетки после штрафа АМКУ

Производитель воды "Карпатська джерельна" изменил дизайн этикеток после штрафа Антимонопольного комитета Украины на 9,4 млн грн. Из бутылок убрали упоминания о Карпатах и горной символике, которые могли вводить потребителей в заблуждение о происхождении продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zahid.net.

Производитель минеральной воды "Карпатська джерельна", компания "Карпатские минеральные воды", изменил дизайн этикеток на бутылках после штрафа Антимонопольного комитета Украины на 9,4 млн грн.

Ранее АМКУ пришел к выводу, что оформление продукции могло вводить потребителей в заблуждение о происхождении воды. В частности, на этикетках были изображены горы, ели и карта с отметкой "Карпаты", а само название "Карпатська джерельна" создавало впечатление, что вода происходит из Карпатского региона.

Впрочем, фактически продукцию производят в Золочевском районе Львовской области, не относящейся к горной местности.

После решения регулятора компания заявила о намерении изменить оформление этикеток и уточнить, что "Карпатська джерельна" является лишь торговой маркой, а не указанием места происхождения воды.

Обновленные партии продукции уже появились в продаже. С этикеток убрали надпись "Карпаты" и изображение горных пейзажей.

О компании

Основателем компании "Карпатские минеральные воды" является кипрская компания Dynalum Finance Ltd, а конечным бенефициаром указан украинский предприниматель Сергей Устенко .

Предприятие по производству минеральной воды находится в селе Струтин Золочевского района Львовской области. История производства ведет начало еще в 1996 году, когда на базе государственного спиртзавода работал цех безалкогольных напитков. В 2002 году он был реорганизован в полноценный завод по производству минеральной воды.

В настоящее время воду "Карпатська джерельна" добывают из двух артезианских скважин глубиной около 90 метров, расположенных вблизи предприятия.

Кроме минеральной воды, компания также выпускает сладкие напитки "Фруктовая родниковая" и "Соковинка", детскую воду "Родничок" и энергетический напиток Dragon.

В прошлом году компания начала строительство второго завода по разливу минеральной воды во Львовской области.

Основателем бизнеса считают бывшего украинского политика Петра Устенко – отца Сергея Устенко. Другие компании семьи работают в сфере недвижимости, строительства и инвестиций, однако основным активом группы остается производство минеральной воды.