В результате ракетной атаки в Украине зафиксировали массовый сбой интернета

Утром 22 марта после массированной ракетной атаки украинцы в определенных регионах столкнулись с проблемами доступа к сети интернет. Больше всего проблем наблюдалось в Днепре, Харькове, Виннице, Хмельницком, а также - Киеве.

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Об этом сообщила платформа NetBloks.

Позже NetBloks добавили, что проблемы с интернет-сетью возникли в Полтаве, Сумах и Кировограде. Возможно, они связаны с аварийным отключением электроэнергии.

"Сетевые данные показывают дополнительные сокращения соединения в Полтаве, Сумах и Кировограде, поскольку власти (Украина) реализуют аварийное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак России", - говорится в сообщении.

ℹ Update: Network data show additional reductions to connectivity in Poltava, Sumy and Kirovohrad, #Ukraine as authorities implement emergency power shutdowns after today's missile attacks by Russia 📉 pic.twitter.com/8tfDvuNYpD — NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье после массированного удара России полностью перекрыли движение транспорта на дамбе Днепровской гидроэлектростанции. В Кривом Роге зафиксированы прилеты по критической инфраструктуре. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

В результате противовоздушного боя уничтожено 92 воздушных целей из 151. Из них - 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 35 крылатых ракет Х-101/Х-55 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 сообщили Воздушные силы.

По состоянию на данный момент известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 10 травмированных в Запорожье, 3 человека там числятся без вести пропавшими на местах ударов, один человек погиб.

Источник фото: ua.depositphotos.com