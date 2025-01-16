Зеленський і Кір Стармер підписали угоду про сторічне партнерство

16 січня у Києві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Основні положення угоди

Військова допомога. Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на суму щонайменше 3,6 мільярда доларів стільки, скільки це буде потрібно.

Підтримка авіації. Розширення підготовки українських авіаційних спеціалістів та допомога з постачанням бойових літаків країн НАТО.

Далекобійне озброєння та дрони. Інвестиції у виробництво далекобійної зброї, дронів та артилерії в Україні.

Морська безпека. Створення спільних флотилій для забезпечення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Військова співпраця в межах JEF (Об’єднаних експедиційних сил): Посилення взаємодії у рамках цього військового об’єднання.

Економічне та технологічне партнерство

Інвестиції та заміщення російських технологій. Обидві країни сприятимуть залученню інвестицій, розвитку ядерної енергетики та заміщенню російських технологій у критичних галузях.

Економічне та торговельне співробітництво. Країни співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику. Також посилюватимуть інклюзивність економіки.

Співробітництво у сфері енергетики і клімату. Україна і Велика Британія поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України.

Освіта, наука, технології. Співпраця у сфері штучного інтелекту та дронів, спільні освітні програми для щонайменше ста українських шкіл, а також партнерства між університетами двох країн.

Повний текс угоди можна прочитати на сайті ОП.

Нагадаємо, раніше Україна і Британія підписали угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.