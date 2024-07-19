Україна уклала угоду з Великою Британією про кредитну підтримку оборонних спроможностей

У присутності президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти у цій сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.

Що передбачає угода

Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.

В ОП зауважують, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

"Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту – 15 років", - повідомили в Офісі президента.

Допомога від Великої Британії

Нагадаємо, у квітні 2024 року Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги, який включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, в тому числі додаткові високоточні керовані ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів, включаючи морські рейдові кораблі.

23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $700 млн). Він включає понад 1600 ракет, мільйони набоїв, дрони, катери та іншу зброю.

У травні Британія відправила в Україну черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрямований на посилення повітряної та морської оборони.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги.

А у липні новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі пообіцяв посилити підтримку України, оголосивши про новий пакет військової допомоги, який включатиме більше артилерійських знарядь, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.