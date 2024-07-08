Новий міністр оборони Британії анонсував пакет військової допомоги для України

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Хілі пообіцяв посилити підтримку України під час свого візиту до Одеси, який відбувся менш ніж через 48 годин після його призначення на посаду.

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Про це йдеться в повідомленні уряду Британії.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і обговорень з міністром оборони України Рустемом Умєровим, Хілі оголосив про новий пакет допомоги для України.

Під час свого візиту Хілі підтвердив, що новий уряд у Вестмінстері посилить непохитну відданість Британії Україні.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина за Україну. Наше зобов’язання підтримувати український народ є абсолютним, як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його військові злочини. Цей уряд непохитний у нашому зобов’язанні продовжувати надавати військову допомогу і буде стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки знадобиться", - заявив Хілі.

Після вступу на посаду міністр оборони негайно запросив надати Україні додаткову підтримку, яка була готова і відповідала б її потребам на полі бою проти Росії.

Що входить у пакет

Пакет включатиме більше артилерійських знарядь, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone. До нього увійшли:

Чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру,

90 протитанкових ракет Brimstone,

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій,

40 машин розмінування,

10 артилерійських гармат АС-9061 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій,

підтримка раніше наданих САУ AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів

Хілі також пообіцяв прискорити надання військової підтримки Україні протягом наступних 100 днів.

Допомога від Великої Британії

Додамо, що у квітні цього року Велика Британія оголосила про надання Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги, який включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, в тому числі додаткові високоточні керовані ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів, включаючи морські рейдові кораблі.

23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $700 млн). Він включає понад 1600 ракет, мільйони набоїв, дрони, катери та іншу зброю.

У травні Британія відправила в Україну черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрямований на посилення повітряної та морської оборони.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги.

Також у Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.