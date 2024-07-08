Новый министр обороны Британии анонсировал пакет военной помощи для Украины

Новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины во время своего визита в Одессу, который состоялся менее чем через 48 часов после его назначения на должность.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении правительства Британии.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждений с министром обороны Украины Рустемом Умеровым Хили объявил о новом пакете помощи для Украины.

Во время своего визита Хили подтвердил, что новое правительство в Вестминстере усилит твердую преданность Британии Украине.

"Возможно, произошла смена правительства, но Великобритания едина за Украину. Наше обязательство поддерживать украинский народ абсолютно, как и наша решимость противостоять российской агрессии и преследовать Путина за его военные преступления. Это правительство непоколебимо в нашем обязательстве продолжать оказывать военную помощь и будет стоять бок о бок с нашими украинскими друзьями столько, сколько понадобится", - заявил Хили.

После вступления в должность министр обороны немедленно пригласил оказать Украине дополнительную поддержку, которая была готова и отвечала бы ее потребностям на поле боя против России.

Что входит в пакет

Пакет будет включать в себя больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone. В него вошли:

Четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра,

90 противотанковых ракет Brimstone,

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций,

40 машин разминирования,

10 артиллерийских пушек АС-9061 бульдозер для помощи в создании оборонных позиций,

поддержка ранее предоставленных САУ AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155-мм снарядов

Хили также пообещал ускорить предоставление военной поддержки Украине в течение следующих 100 дней.

Помощь от Великобритании

Добавим, что в апреле этого года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров, включая морские рейдовые корабли.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейший пакет военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн). Он включает более 1600 ракет, миллионы патронов, дроны, катера и другое оружие.

В мае Великобритания отправила в Украину очередной пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов, направленный на усиление воздушной и морской обороны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи.

Также в Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.