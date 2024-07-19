Украина заключила соглашение с Великобританией о кредитной поддержке оборонных возможностей

В присутствии президента Владимира Зеленского министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Великобритании Джон Гили подписали соглашение между правительствами стран относительно официальной кредитной поддержки в развитии оборонных способностей Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что документ позволит начать украинско-британские проекты в этой сфере. Речь идет, в частности, о поставках и ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов.

Что предполагает сделка

Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов. Эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем.

В ОП отмечают, что благодаря этому до 2026 года Силы обороны Украины, в частности, удастся обеспечить системами противовоздушной обороны и средствами радиолокации и поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.

"Из-за необходимости быстрого развития возможностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета. Срок погашения кредита – 15 лет", — сообщили в Офисе президента.

Помощь от Великобритании

Напомним, в апреле 2024 года Великобритания объявила о предоставлении Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, включающего 400 транспортных средств, 1600 ударных ракет и ракет ПВО, в том числе дополнительные высокоточные управляемые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, четыре миллиона боеприпасов и 60 катеров, включая морские рейдовые корабли.

23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов (около $700 млн). Он включает более 1600 ракет, миллионы патронов, дроны, катера и другое оружие.

В мае Британия отправила в Украину очередной пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов, направленный на усиление воздушной и морской обороны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что его страна будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи.

А в июле новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины, объявив о новом пакете военной помощи, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и около 100 высокоточных ракет Brimstone.