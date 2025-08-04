Зеленский инициировал ратификацию встречи с Великобританией: что предусматривает партнерство

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке законопроекта №0332 на сайте парламента.

Что известно о законопроекте

Согласно пояснительной записке, цель документа завершить необходимые внутригосударственные процедуры для вступления соглашения в силу, что предусмотрено законом Украины "О международных договорах Украины".

Ратификация соглашения позволит официально закрепить столетнее партнерство между Украиной и Великобританией. Согласно статье 12 соглашения, она вступает в силу после того, как обе стороны сообщат друг другу о выполнении всех внутренних процедур.

Принятие данного законопроекта позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения и официального запуска 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством.

Сотрудничество предполагает:

укрепление стратегических отношений в сферах обороны, сохранности, торговли, энергетики, образования, науки, культуры, социальной и миграционной политики, также в отраслях правосудия и информационной сохранности.

Принятие и реализация законопроекта, а также выполнение положений соглашения после вступления в силу не потребуют дополнительных расходов из государственного бюджета и не уменьшат его доходы.

Напомним, 16 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Основные положения сделки

Военная помощь. Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда долларов столько, сколько это потребуется.

Поддержка авиации. Расширение подготовки украинских авиационных специалистов и помощь в поставках боевых самолетов стран НАТО.

Дальнобойное вооружение и дроны. Инвестиции в производство дальнобойного оружия, дронов и артиллерии в Украине.

Морская сохранность. Создание общих флотилий для обеспечения безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

Экономическое и технологическое партнерство

Инвестиции и замещение русских технологий. Обе страны будут способствовать привлечению инвестиций, развитию ядерной энергетики и замещению российских технологий в критических отраслях.

Экономическое и торговое сотрудничество. Страны будут сотрудничать в разных секторах, включая, в частности, транспорт, инфраструктуру и энергетику. Также будут усиливать инклюзивность экономики.

Сотрудничество в сфере энергетики и климата. Украина и Великобритания будут углублять сотрудничество в сфере энергетики на основе принципов устойчивого развития и чистого перехода на взаимовыгодных началах, а также улучшить условия для инвестиций в энергетический сектор Украины.

Образование, наука, технологии. Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и дронов, совместные образовательные программы для не менее ста украинских школ, а также партнерства между университетами двух стран.