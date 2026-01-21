Запланована подія 2

Кабмин направил 2,56 млрд грн на закупку генераторов большой мощности: какие регионы получат средства

мобильные генераторы
7 областей получат денежные средства на мобильные генераторы. / Минрозвития общин и территорий

Правительство приняло решение выделить семи регионам 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на срочную закупку оборудования мобильного распределенного поколения. За эти средства будут приобретены генераторы большой мощности, способные производить как тепло, так и электроэнергию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Привлекаем все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике", - отметила глава правительства.

Кто получит помощь?

Приоритет предоставлен регионам, которые находятся под постоянным давлением врага: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Главная особенность этого оборудования – мобильность. Если ситуация в одном из регионов стабилизируется, а в другом станет критической, установки можно будет быстро перенаправить туда, где они больше всего нужны.

Никакой бюрократии

По словам Свириденко, закупки будут проходить по упрощенным процедурам. Правительство уже определило ответственного заказчика и установило четкий порядок использования оборудования. Это гарантирует, что техника появится на местах в кратчайшие сроки, обеспечивая тыл необходимым ресурсом для выживания и борьбы.

Как отметили в Агентстве восстановлением, уже проведены рыночные консультации на наличие необходимого количества оборудования и получен ряд коммерческих предложений. Закупки будут производиться непосредственно у производителей. Планируется закупать оборудование, которое уже имеется в наличии в европейских странах. Срок поставки – ориентировочно несколько недель.

Напомним, с октября 2025 года Россия повредила 8,5 ГВт энергогенерации Украины, в том числе тепло- и гидроэлектростанции. Для покрытия дефицита и восстановления поврежденных мощностей Украине срочно необходима помощь на $1 млрд.

Автор:
Татьяна Ковальчук