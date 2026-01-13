Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,18

EUR

50,53

+0,38

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,95

50,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина после обстрелов: правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы.

Украина после обстрелов
Правительство развертывает генераторы и пункты несокрушимости / Правительственный портал

Правительство работает над возобновлением полноценного энергоснабжения после новых вражеских обстрелов. Для стабилизации системы добавлено 1 ГВт мощности, разворачиваются резервные генераторы в Киеве и “пункти незламності” по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Что делает правительство во время кризисных ситуаций

1. Добавление мощности. Решение Кабмина о пересмотре объектов критической инфраструктуры позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности, что уже помогает балансировать систему в условиях обстрелов и сильных морозов.

2. Координация с ритейл-сетями. Правительство следит за обеспечением населения продуктами, а министр экономики держит ситуацию на личном контроле и реагирует на запросы сетей.

3. Резервное питание в Киеве. В районах с наибольшими проблемами заживления ГСЧП обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности, которые снижают нагрузку на систему и поддерживают жизнедеятельность целых кварталов.

4. Развертывание "пунктов незламності". Дополнительные "пункти незламності" разворачиваются по всей стране с учетом ситуации на местах.

5. Контроль за критическими ситуациями. Главы ОВА и профильные министерства держат сверхсложные случаи на личном контроле, оперативно выезжают на места и остаются на связи с людьми

6. Резервы горючего. Особое внимание уделяется обеспечению наличия горючего и стабильности цен.

7.Восстановление генерации и импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются, правительство работает над скорым восстановлением генерации и наращивает импорт электроэнергии.

Фото 2 — Украина после обстрелов: правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы.
Фото 3 — Украина после обстрелов: правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы.
Фото 4 — Украина после обстрелов: правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы.
Фото 5 — Украина после обстрелов: правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы.

"Вражеские атаки, низкие температуры и обледенения сетей создают дополнительную нагрузку на систему. Просим отнестись с пониманием и позаботиться о экономном использовании электроэнергии", - подытожила Свириденко.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских атак и повреждений энергоинфраструктуры отключения электроэнергии в Украине продолжаются разное время в разных регионах, а иногда даже в подъездах одного дома.

Автор:
Ольга Опенько