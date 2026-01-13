Украина после обстрелов: правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы.

Правительство работает над возобновлением полноценного энергоснабжения после новых вражеских обстрелов. Для стабилизации системы добавлено 1 ГВт мощности, разворачиваются резервные генераторы в Киеве и “пункти незламності” по всей стране.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Что делает правительство во время кризисных ситуаций

1. Добавление мощности. Решение Кабмина о пересмотре объектов критической инфраструктуры позволило добавить в сеть 1 ГВт электрической мощности, что уже помогает балансировать систему в условиях обстрелов и сильных морозов.

2. Координация с ритейл-сетями. Правительство следит за обеспечением населения продуктами, а министр экономики держит ситуацию на личном контроле и реагирует на запросы сетей.

3. Резервное питание в Киеве. В районах с наибольшими проблемами заживления ГСЧП обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности, которые снижают нагрузку на систему и поддерживают жизнедеятельность целых кварталов.

4. Развертывание "пунктов незламності". Дополнительные "пункти незламності" разворачиваются по всей стране с учетом ситуации на местах.

5. Контроль за критическими ситуациями. Главы ОВА и профильные министерства держат сверхсложные случаи на личном контроле, оперативно выезжают на места и остаются на связи с людьми

6. Резервы горючего. Особое внимание уделяется обеспечению наличия горючего и стабильности цен.

7.Восстановление генерации и импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются, правительство работает над скорым восстановлением генерации и наращивает импорт электроэнергии.

"Вражеские атаки, низкие температуры и обледенения сетей создают дополнительную нагрузку на систему. Просим отнестись с пониманием и позаботиться о экономном использовании электроэнергии", - подытожила Свириденко.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских атак и повреждений энергоинфраструктуры отключения электроэнергии в Украине продолжаются разное время в разных регионах, а иногда даже в подъездах одного дома.