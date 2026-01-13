Україна після обстрілів: уряд додає 1 ГВт потужності та розгортає резервні генератори

Уряд працює над відновленням повноцінного енергопостачання після нових ворожих обстрілів. Для стабілізації системи додано 1 ГВт потужності, розгортаються резервні генератори у Києві та пункти незламності по всій країні.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що робить уряд під час кризових ситуацій

1. Додавання потужності. Рішення Кабміну щодо перегляду об’єктів критичної інфраструктури дозволило додати до мережі 1 ГВт електричної потужності, що вже допомагає балансувати систему в умовах обстрілів і сильних морозів.

2. Координація з рітейл-мережами. Уряд стежить за забезпеченням населення продуктами, а міністр економіки тримає ситуацію на особистому контролі та реагує на запити мереж.

3. Резервне живлення у Києві. У районах із найбільшими проблемами заживлення ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності, що знижують навантаження на систему та підтримують життєдіяльність цілих кварталів.

4. Розгортання пунктів незламності. Додаткові пункти незламності розгортаються по всій країні з урахуванням ситуації на місцях.

5. Контроль над критичними ситуаціями. Голови ОВА та профільні міністерства тримають надскладні випадки на особистому контролі, оперативно виїжджають на місця та залишаються на зв’язку з людьми

6. Резерви пального. Особлива увага приділяється забезпеченню наявності пального та стабільності цін.

7.Відновлення генерації та імпорт електроенергії. Роботи на всіх енергооб’єктах тривають, уряд працює над швидким відновленням генерації та нарощує імпорт електроенергії.

"Ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему. Просимо поставитися із розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії", - підсумувала Свириденко.

Раніше повідомлялось, що внаслідок ворожих атак та пошкоджень енергоінфраструктури відключення електроенергії в Україні тривають різний час у різних регіонах, а іноді навіть у під’їздах одного будинку.