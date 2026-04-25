Эстония будет финансировать дроны для Украины и цифровые решения для войск

Украина и Эстония договорились о расширении стратегического партнерства в сфере обороны, технологий и военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров после встречи с эстонским коллегой Анно Певкуром.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Федорова.

По словам Федорова, стороны согласовали приоритеты дальнейшего сотрудничества, ориентируясь на актуальные нужды фронта. Каждое решение по финансированию и поддержке должно напрямую усиливать возможности Сил обороны Украины.

Эстония подтвердила решение направлять в поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП. В 2026 году это составит около 110 млн. евро.

Основной упор будущей помощи будет сделан на закупке дронов и средств противодействия беспилотникам. Речь идет об одном из важнейших направлений современной войны, где технологическое преимущество имеет решающее значение.

Отдельно стороны обсудили работу ИТ-коалиции, которую Эстония возглавляет вместе с Люксембургом. В рамках этой инициативы уже привлечено 1,4 млрд. евро на системы связи и технологические решения для украинской армии. Взнос Эстонии в 2026 году составляет 5,7 млн. евро.

Кроме того, Федоров поблагодарил эстонскую сторону за дополнительные 13 млн долларов взноса в механизм PURL, позволяющий оперативно закрывать первоочередные потребности Сил обороны.

Также Украина и Эстония будут работать над обменом технологиями, чтобы быстрее внедрять инновационные решения и превращать их в преимущество на поле боя.

Также Эстония выделила 1 1 миллион евро на укрепление украинского ПВО и закупку боеприпасов.