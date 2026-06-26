Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,92

+0,05

EUR

50,92

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,93

44,83

EUR

51,55

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Sense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі

Sense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі
Sense Bank запустив Sense PayLink для бізнесу: швидкий прийом оплат через соцмережі

Sense Bank запустив Sense PayLink – новий сервіс інтернет-еквайрингу для підприємців, який дозволяє приймати онлайн-оплати від клієнтів просто за посиланням, без складної технічної інтеграції. 

Новий сервіс створений для бізнесів, які продають товари чи послуги через соціальні мережі або сайт. За допомогою Sense PayLink підприємець може швидко сформувати посилання на оплату та надіслати його клієнту в месенджері, соцмережах або іншому зручному каналі комунікації.

Клієнт переходить за посиланням і підтверджує покупку банківською карткою або за допомогою електронних гаманців Apple Pay чи Google Pay. Кошти автоматично зараховуються на рахунок бізнесу.

"Sense PayLink – це win-win рішення для бізнесу та його клієнтів. Підприємці можуть продавати там, де сьогодні перебуває їхня аудиторія – у соціальних мережах, месенджерах та інших онлайн-каналах – і збільшувати кількість продажів завдяки простому шляху до оплати. А клієнти отримують можливість комфортно й швидко купувати товари чи послуги з будь-якої точки світу", – коментує Романенко Сергій, начальник управління електронної комерції Sense Bank.

Підключення до Sense PayLink є безплатним, абонентська плата відсутня. Для всіх українських карток комісія за успішну операцію становить 1,30%.

Sense PayLink допомагає бізнесу швидше приймати оплати, спрощує шлях клієнта до покупки та дозволяє підприємцям продавати онлайн без додаткових витрат на складні платіжні рішення.

Детальніше про сервіс можна дізнатися на сайті Sense Bank. 

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.