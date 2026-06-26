Казахстан скоротив видобуток нафти через атаку дронів на російський завод

Гігантське нафтогазове родовище Карачаганак у Казахстані знизило видобуток нафти більш ніж на чверть. Це сталося після атаки безпілотників на переробний завод у Росії, який приймає казахстанський газ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Карачаганак — одне з трьох найбільших нафтогазових родовищ Казахстану, яке дає близько 10% усього видобутку нафти в країні. Оскільки нафту і газ там видобувають разом, компанія не може зменшити обсяги газу без скорочення видобутку самої нафти.

Через зупинку російського заводу виробництво нафти на родовищі впало до 25 тисяч тонн на добу замість звичних 34 тисяч тонн.

Чому зупинився завод в Оренбурзі

Причиною падіння видобутку став удар дронів по Оренбурзькому газопереробному заводу в Росії, який розташований за 170 кілометрів від кордону з Казахстаном. Це підприємство очищує сировину з Карачаганаку, а потім повертає вже готове паливо назад до Казахстану.

За інформацією Генштабу ЗСУ, після атаки дронів завод повністю зупинив роботу.

Попри цей інцидент, Казахстан все одно планує тримати високі обсяги видобутку нафти. Якщо у 2025 році країна вийшла майже на 100 мільйонів тонн, то у 2026 році Міністерство енергетики очікує отримати близько 98 мільйонів тонн нафти.

Нагадаємо, РФ намагається закрити дефіцит палива імпортом з Казахстану. Росія веде переговори про купівлю близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Проблеми з пальним у РФ виникли через постійні атаки українських безпілотників на місцеві нафтопереробні заводи та позапланові ремонти підприємств.