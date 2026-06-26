Казахстан сократил добычу нефти из-за атаки дронов на российский завод

Гигантское нефтегазовое месторождение Карачаганак в Казахстане снизило добычу нефти более чем на четверть. Это произошло после атаки беспилотников на перерабатывающий завод в России, принимающий казахстанский газ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Карачаганак – одно из трех крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана, которое дает около 10% всей добычи нефти в стране. Поскольку нефть и газ там добывают вместе, компания не может снизить объемы газа без сокращения добычи самой нефти.

Из-за остановки российского завода производство нефти на месторождении упало до 25 тысяч тонн в сутки вместо привычных 34 тысяч тонн.

Почему остановился завод в Оренбурге

Причиной падения добычи стал удар дронов по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу в России, который расположен в 170 километрах от границы с Казахстаном. Это предприятие очищает сырье из Карачаганака, а затем возвращает уже готовое топливо обратно в Казахстан.

По информации Генштаба ВСУ, после атаки дронов завод полностью остановил работу.

Несмотря на инцидент, Казахстан все равно планирует держать высокие объемы добычи нефти. Если в 2025 году страна вышла почти на 100 млн. тонн, то в 2026 году Министерство энергетики ожидает получить около 98 млн. тонн нефти.

Напомним, РФ пытается закрыть дефицит топлива импортом из Казахстана. Россия ведет переговоры о покупке около 50 тысяч тонн бензина АИ-92. Проблемы с горючим в РФ возникли из-за постоянных атак украинских беспилотников на местные нефтеперерабатывающие заводы и внеплановые ремонты предприятий.