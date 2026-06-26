Безквиткові пасажири під контролем: УЗ посилює перевірки у приміському сполученні

“Укрзалізниця” посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні та закликає громадян своєчасно оплачувати проїзд. У компанії наголошують, що облік проданих квитків є ключовим для планування перевезень, визначення пасажиропотоку та формування розкладу руху поїздів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Безквитковий проїзд: що змінюється

"Укрзалізниця" посилює контроль за безквитковими пасажирами у приміському сполученні та закликає громадян своєчасно оплачувати проїзд.

У компанії наголошують, що придбаний квиток виконує не лише функцію оплати, а й є важливим індикатором пасажиропотоку. Саме на основі даних про продані проїзні документи залізниця аналізує навантаження на маршрути, визначає кількість вагонів у поїздах, доцільність призначення рейсів та збереження зупинок.

Безквиткові пасажири не враховуються у статистиці перевезень, що спотворює реальний попит і ускладнює планування роботи приміського сполучення. У компанії підкреслюють, що кожен оплачений квиток фактично сприяє формуванню якіснішої транспортної мережі в регіонах.

Крім втрат для перевізника, безквитковий проїзд призводить до перевантаження рухомого складу та погіршення умов поїздки для пасажирів, які придбали квитки. Унаслідок цього вагони часто є переповненими, що негативно впливає на комфорт перевезень.

Окремо в "Укрзалізниці" зазначають, що останнім часом фіксуються випадки перешкоджання руху поїздів з боку окремих осіб, зокрема пасажирів без квитків. Такі дії становлять загрозу безпеці руху та можуть мати серйозні наслідки.

Компанія нагадує, що відповідно до статті 279 Кримінального кодексу України блокування транспортних комунікацій, яке призводить до порушення роботи транспорту або створює небезпеку для життя людей, тягне за собою кримінальну відповідальність - від штрафу або обмеження волі до позбавлення волі строком до трьох років, а у разі тяжких наслідків - від восьми до п’ятнадцяти років.

Укрзалізниця закликає пасажирів відповідально користуватися залізничним транспортом, завчасно оформлювати проїзні документи та не створювати перешкод роботі залізниці, яка щодня забезпечує перевезення сотень тисяч пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.