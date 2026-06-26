Безбилетные пассажиры под контролем: УЗ ужесточает проверки в пригородном сообщении

"Укрзализныця" усиливает контроль за безбилетными пассажирами в пригородном сообщении и призывает граждан своевременно оплачивать проезд. В компании отмечают, что учет проданных билетов является ключевым для планирования перевозок, определения пассажиропотока и формирования расписания поездов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Безбилетный проезд: изменяющийся

"Укрзализныця" ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в пригородном сообщении и призывает граждан своевременно оплачивать проезд.

В компании отмечают, что приобретенный билет выполняет не только функцию оплаты, но и является важным индикатором пассажиропотока. Именно на основе данных о проданных проездных документах железная дорога анализирует нагрузку на маршруты, определяет количество вагонов в поездах, целесообразность назначения рейсов и сохранения остановок.

Безбилетные пассажиры не учитываются в статистике перевозок, что искажает реальный спрос и усложняет планирование работы пригородного сообщения. В компании подчеркивают, что каждый оплаченный билет фактически способствует формированию более качественной транспортной сети в регионах.

Кроме потерь для перевозчика, безбилетный проезд приводит к перегрузке подвижного состава и ухудшению условий поездки для пассажиров, купивших билеты. В результате вагоны часто переполнены, что негативно влияет на комфорт перевозок.

Отдельно в "Укрзализныце" отмечают, что в последнее время фиксируются случаи препятствования движению поездов со стороны отдельных лиц, в том числе пассажиров без билетов. Такие действия представляют угрозу безопасности движения и могут иметь серьезные последствия.

Компания напоминает, что согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины блокирование транспортных коммуникаций, которое приводит к нарушению работы транспорта или создает опасность для жизни людей, влечет уголовную ответственность - от штрафа или ограничения свободы до лишения свободы сроком до трех лет, а в случае тяжелых последствий - от восьми до пятнадцати лет.

Укрзализныця призывает пассажиров ответственно пользоваться железнодорожным транспортом, заблаговременно оформлять проездные документы и не создавать препятствий работе железной дороги, которая ежедневно обеспечивает перевозку сотен тысяч пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.