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Безбилетные пассажиры под контролем: УЗ ужесточает проверки в пригородном сообщении
"Укрзализныця" усиливает контроль за безбилетными пассажирами в пригородном сообщении и призывает граждан своевременно оплачивать проезд. В компании отмечают, что учет проданных билетов является ключевым для планирования перевозок, определения пассажиропотока и формирования расписания поездов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.
Безбилетный проезд: изменяющийся
"Укрзализныця" ужесточает контроль за безбилетными пассажирами в пригородном сообщении и призывает граждан своевременно оплачивать проезд.
В компании отмечают, что приобретенный билет выполняет не только функцию оплаты, но и является важным индикатором пассажиропотока. Именно на основе данных о проданных проездных документах железная дорога анализирует нагрузку на маршруты, определяет количество вагонов в поездах, целесообразность назначения рейсов и сохранения остановок.
Безбилетные пассажиры не учитываются в статистике перевозок, что искажает реальный спрос и усложняет планирование работы пригородного сообщения. В компании подчеркивают, что каждый оплаченный билет фактически способствует формированию более качественной транспортной сети в регионах.
Кроме потерь для перевозчика, безбилетный проезд приводит к перегрузке подвижного состава и ухудшению условий поездки для пассажиров, купивших билеты. В результате вагоны часто переполнены, что негативно влияет на комфорт перевозок.
Отдельно в "Укрзализныце" отмечают, что в последнее время фиксируются случаи препятствования движению поездов со стороны отдельных лиц, в том числе пассажиров без билетов. Такие действия представляют угрозу безопасности движения и могут иметь серьезные последствия.
Компания напоминает, что согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины блокирование транспортных коммуникаций, которое приводит к нарушению работы транспорта или создает опасность для жизни людей, влечет уголовную ответственность - от штрафа или ограничения свободы до лишения свободы сроком до трех лет, а в случае тяжелых последствий - от восьми до пятнадцати лет.
Укрзализныця призывает пассажиров ответственно пользоваться железнодорожным транспортом, заблаговременно оформлять проездные документы и не создавать препятствий работе железной дороги, которая ежедневно обеспечивает перевозку сотен тысяч пассажиров.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.