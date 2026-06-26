Інвестиції в інфраструктуру: Агентство відновлення та ЄІБ підписали угоди на 146 млн євро

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України уклало низку угод із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у межах конференції Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську. Підписані документи передбачають залучення 146 млн євро на реалізацію стратегічних інфраструктурних проєктів, спрямованих на розвиток транспортної мережі країни та її інтеграцію до європейської системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Фінансування включає фінансову угоду на 96 млн євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для покращення автомобільних доріг, а також грантову угоду на 50,05 млн євро для реалізації проєкту "Транспортний зв'язок в Україні". Ці кошти будуть спрямовані на будівництво транспортних розв'язок у Київській області та проведення капітальних ремонтів доріг загального користування державного значення у Львівській, Рівненській та Київській областях.

Важливим елементом співпраці стала Угода про співробітництво щодо надання технічної допомоги. Вона передбачає професійний супровід підготовки інфраструктурних проєктів, консультаційну підтримку, навчання фахівців Агентства відновлення та впровадження міжнародних стандартів управління проєктами.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин зазначив, що підписані угоди відкривають доступ до необхідного фінансування та технічної експертизи. Це дозволить якісно готувати й реалізовувати проєкти відновлення відповідно до європейських стандартів, що є критично важливим для інтеграції української транспортної мережі до європейської.

Додатково сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо Ініціативи з безпеки та сполучення. Він передбачає створення загальної рамки для розбудови прикордонної інфраструктури, енергетики та цифрової зв’язності. У межах цієї ініціативи вже анонсовано підписання окремої угоди щодо розбудови пунктів пропуску та під’їзних шляхів, яка реалізовуватиметься у 2027–2029 роках. Загальний бюджет цього напряму складе 120 млн євро, з яких 60 млн євро вже погоджено як перший транш.