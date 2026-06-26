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Инвестиции в инфраструктуру: Агентство восстановления и ЕИБ подписали соглашения на 146 млн евро

Агентство восстановления и ЕИБ подписали соглашения на 146 млн. евро
Агентство восстановления и ЕИБ подписали соглашения на 146 млн. евро / Агентство восстановления

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины заключило ряд соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках конференции Ukraine Recovery Conference (URC 2026) в Гданьске. Подписанные документы предусматривают привлечение 146 млн. евро на реализацию стратегических инфраструктурных проектов, направленных на развитие транспортной сети страны и ее интеграцию в европейскую систему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Финансирование включает финансовое соглашение на 96 млн. евро в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" для улучшения автомобильных дорог, а также грантовое соглашение на 50,05 млн. евро для реализации проекта "Транспортная связь в Украине". Эти средства будут направлены на строительство транспортных развязок в Киевской области и на проведение капитальных ремонтов дорог общего пользования государственного значения во Львовской, Ровенской и Киевской областях.

Важным элементом сотрудничества стало Соглашение о сотрудничестве по оказанию технической помощи. Она предусматривает профессиональное сопровождение подготовки инфраструктурных проектов, консультационную поддержку, обучение специалистов Агентства по восстановлению и внедрению международных стандартов управления проектами.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин отметил, что подписанные соглашения открывают доступ к необходимому финансированию и технической экспертизе. Это позволит качественно готовить и реализовывать проекты восстановления в соответствии с европейскими стандартами, что критически важно для интеграции украинской транспортной сети в европейскую.

Дополнительно стороны подписали меморандум о взаимопонимании по Инициативе по безопасности и сообщению. Он предусматривает создание общей рамки для развития приграничной инфраструктуры, энергетики и цифровой связности.

В рамках этой инициативы уже анонсировано подписание отдельного соглашения по развитию пунктов пропуска и подъездных путей, которое будет реализовываться в 2027-2029 годах. Общий бюджет этого направления составит 120 млн. евро, из которых 60 млн. евро уже согласованы как первый транш.

Автор:
Татьяна Гойденко