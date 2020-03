Трамп вводит дополнительные проверки на Covid-19 прибывающих в США людей

Всех людей, прибывающих в Соединенные Штаты Америки из стран с высоким риском инфицирования коронавирусом Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.

Об этом написал в своем Twitter Президент США Дональд Трамп.

Coronavirus: In addition to screening travelers "prior to boarding" from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector