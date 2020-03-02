Трамп вводит дополнительные проверки на Covid-19 прибывающих в США людей

Всех людей, прибывающих в Соединенные Штаты Америки из стран с высоким риском инфицирования коронавирусом Covid-19, будут дополнительно проверять на наличие вируса.

Об этом написал в своем Twitter Президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп объявил, что процедуры скрининга будут проводить в отношении людей, которые выезжают из Италии, Южной Кореи и Ирана в США.

При этом, Трамп не уточнил, о каких именно проверках идет речь.

Перед этим главный врач США, хирург Джером Адамс призвал американцев прекратить покупать маски для профилактики инфицирования коронавирусом Covid-19.

Как сообщалось, в Украине с 24 февраля скрининг на коронавирус прошли 540 тысяч человек.

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 тысяч 983 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса.

Так, согласно информации, за сутки зафиксировано 1,8 тысячи новых случаев болезни и 2 тысячи 978 смертей.