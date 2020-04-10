В Минздраве рассказали о коронавирусном "феномене" Николаевской области

В Николаевской области зафиксированы ряд нарушений по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

По словам Ляшко, ситуация в регионе с количеством тестов улучшится.

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"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", — заявил замминистра.

В то же время, Ляшко сообщил, что Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковскую область, где зарегистрировано больше всего случаев смерти от коронавируса.

В частности, будет рассмотрен каждый конкретный случай и предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

"Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас с количеством летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи", — заявил Ляшко.

28 марта в Николаеве были выявлены первые пациенты с коронавирусом. Главный санврач Украины Виктор Ляшко также сообщал о том случае, рассказав, что официальная статистика по Николаевской области была откорректирована.

В свою очередь, мэр Николаева 8 апреля выступил с публичной резкой отповедью в адрес обвинителей.

А еще днем ранее, 7 апреля, глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко обвинила руководителя ОГА Николая Стадника в саботаже борьбы с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2 тысячи 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.