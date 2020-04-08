Мэр Николаева не боится инспекции Минздрава

Николаев ожидает проверку из Министерства здравоохранения относительно своих действий в правильности тестирований на коронавирус в конце этой или в начале следующей недели.

Об этом заявил на брифинге городской голова Александр Сенкевич, сообщает "Укринформ".

"Минздрав подозревает, что мы делаем что-то неправильно, что скрываем, возможно, реальную ситуацию с заболеваниями на коронавирус. Поэтому в конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего", — заверил Сенкевич.

Он также отметил, что в Николаеве ежесуточно умирает от 10 до 16 человек по разным причинам. Но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет.

По состоянию на 7 апреля в Николаевской области на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проверено 69 человек. Все образцы оказались отрицательными.

Ранее стало известно, что Минздрав проверит Николаевскую область, которая является единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен — это реальная картина или где-то есть нарушения алгоритмов.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко планирует инициировать обращение к президенту Владимиру Зеленскому "о высказывании недоверия" руководителю Николаевской областной государственной администрации Александру Стаднику из-за саботажа борьбы с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля 2020 года, в Украине было 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Также сообщалось, что решение об отмене карантина в Украине будет приниматься ближе к его окончанию.