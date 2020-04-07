Глава Николаевского облсовета обвинила руководителя ОГА в саботаже борьбы с коронавирусом

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко планирует инициировать обращение к президенту Владимиру Зеленскому "о высказывании недоверия" руководителю Николаевской областной государственной администрации Александру Стаднику.

Об этом она заявила во время своего видеообращения 7 апреля.

Москаленко отметила, что облсовет получил письмо Стадника на 11 листах, в котором депутата объясняется, почему невозможно выполнить решение сессии областного совета в вопросе подвоза медицинских работников на работу.

"Объясняется это тем, что департамент охраны здоровья облгосдаминистрации не собрал информацию, сколько медработинков сегодня необходимо подвозить к их месту работы", — подчеркнула она.

По словам главы облсовета, в письме, в качестве аргументов, указывались технические ошибки и опечатки. "Отмечу, дорабатывать проекты решений, вносить изменения к программам, а также ставить запятые и точки правильно — ваша работа (сотрудников ОГА — Delo.ua). Отмечу еще один аспект, сегодня областная администрация фактически не хочет признавать решение сессии, по которому предлагается на эти цели добавить 36 млн", — заявила Москаленко.

Депутат также добавила, что в канцелярию Николаевскогого областного совета пришло письмо от Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний, в котором "четко говорится, что вопрос стоит критично и что не будет чем выплатить аванс медработникам через несколько дней".

"Я считаю, это обращение свидетельствует о том, что решение сессии облсовета правильное и подлежит исполнению. Если же со стороны ОГА будет продолжаться саботаж борьбы с коронавирусом и попытки избежать ответственности из-за того, что у нас нет зафиксированных случаев коронавируса, то отмечу: что молодая пара, которая проходила лечение от коронавируса в Киеве, это жители Николаевской области. Этот случай был именно в Николаевской области. Они больше двух суток лечились в нашей инфекционной больнице. Если статистика для кого-то утешительна и кто-то хочет сказать, что мы полностью готовы, то я думаю, что это абсолютная некомпетентность и Владимир Зеленский должен в это вмешаться", — подчеркнула она.

Москаленко подчеркнула, что если в администрации считают, что это решение облсовета незаконно — у них есть право обратиться в суд.

"Я буду инициировать обращение к президенту о высказывании недоверия главе ОГА. Если в период пандемии центральные органы власти могут позволить себе трижды сменить министра охраны здоровья, то почему бы нам не сказать четко и прямо, что глава ОГА не справляется с полномочиями и пусть президент решает эти кадровые вопросы", — подытожила она.

Напомним, что на конец марта, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, заражение коронавирусом фиксировали во всех областях Украины, кроме Николаевской. Он отметил, что ранее Министерство здравоохранения в одном из своих отчетов подавал один из случаев, как зарегистрированный в этом регионе, однако после верификации данных этот случай перенесли в Киев.