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В Украине готовы проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю — Минздрав

В Минздраве планируют проводить массовое тестирование на коронавирус, но пока нет необходимости

В Украине готовы проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю — Минздрав В Украине готовы проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю — Минздрав
Взятие образца на коронавирус. Фото: РИА Новости

Система здравоохранения Украины готова проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю, но пока делает только тысячу, потому что "нет необходимости" в большем количестве.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

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"Украина готова пока проводить 30 тысяч тестирований в неделю. В дальнейшем у нас запланированы мероприятия, и есть стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы рассматривали этот вопрос, почему у нас сегодня проводится около 1000 тестов в день — нет необходимости (делать больше). Сегодня лаборатории недозагружены образцами", — отметил он.

Ляшко рассказал, что массовое тестирование планируют внедрять в будущем. Для этого, по его словам, необходимо учитывать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономического состояния страны.

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Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 7 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

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