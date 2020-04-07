В Украине зафиксировали 1462 случая коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 7 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 143 новых случая коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирус на данный момент обнаружен:
Винницкая область — 77 случаев;
Волынская область — 34 случая;
Днепропетровская область — 15 случаев;
Донецкая область — 10 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 38 случаев;
Запорожская область — 41 случай;
Ивано-Франковская область — 160 случаев;
Кировоградская область — 53 случая;
Город Киев — 253 случая;
Киевская область — 97 случаев;
Львовская область — 29 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 30 случаев;
Полтавская область — 12 случаев;
Ровенская область — 40 случаев;
Сумская область — 51 случай;
Тернопольская область — 168 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 13 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 247 случаев;
Черкасская область — 62 случая;
Черниговская область — 7 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 7 апреля 2020 года в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине было зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
Напомним, Кабинет министров Украины ограничил посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.