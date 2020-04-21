В Кабмине хотят продлить карантин до 12 мая, но с некоторыми смягчениями

На ближайшее заседание Кабинета министров Украины 22 апреля Министерство охраны здоровья будет выносить проект постановления о продолжении карантина до 12 мая. Об этом во время брифинга 21 апреля заявил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

"Это продолжение вызвано нашим уровнем заболеваемости, которое есть, и той опасностью, которая несет коронавирусная болезнь", — объяснил Степанов.

В то же время, по его словам, МОЗ будет предлагать продолжить карантин с некоторыми смягчениями — с разрешением гулять по паркам и посещать музеи и библиотеки.

"МОЗ будет предлагать смягчение некоторых карантинных мероприятий. Например, прогулки по паркам, но эти прогулки будут ограничены касательно количеству лиц, индивидуальным средствам защиты. Также мы будем предлагать открытие для посещения наших музеев и библиотек, но с четкими ограничениями касательно дистанции, средств защиты и термоскрининга на входе в то или иное заведение. И еще будем предлагатиь ряд смягчающих мероприятий", — рассказал министр.