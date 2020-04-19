В полиции рассказали о нарушениях карантина во время пасхальных служб (ФОТО, ВИДЕО)

18 — 19 апреля в 13 тысячах 658 храмах Украины прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26,5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений.

По словам, главы Нацполиции Игоря Клименко, участие в богослужениях приняли почти 130 тысяч граждан.

И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантина. Впрочем, в течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе, без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения. Полиция продолжает работать в усиленном режиме — сообщил Клименко.

По его словам, нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в Донецкой области — 4, в Днепропетровской, Запорожской и в городе Киеве — по 2, в Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях — по 1.

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В настоящее время полицейские составили три административных протокола по статье 44-3 ("Нарушение правил карантина людей") Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.

Напомним, Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служение в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина.

Также сообщалось, что на Пасхальные праздники в Киевской области продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с карантином из-за коронавирусной инфекции.