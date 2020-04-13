Мы не будем никого выгонять из храмов — глава Нацполиции о праздновании Пасхи на карантине

В пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служения в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, власти "не могут и не имеют права" закрыть храмы 19 апреля.

"И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу — только ему одному — можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого", — заявил Клименко.

По его словам, сейчас каждая церковь решает, каким образом освящать пасхальную корзинку.

"В сельской местности каждый житель села может выставить корзинку возле своего двора, священник пройдет по улице и освятит. Что касается города, у нас были споры о том, можно ли проводить такие обряд возле подъездов домов. Мы пришли к выводу, что это будет столпотворение, и не сможем достичь желаемого, не сможем не допустить близкого контакта людей. Были предложения освятить куличи в магазине или в пекарне, но здесь есть тонкая грань у представителей церквей — нельзя продавать уже освященное. Поэтому сейчас церкви решают, каким образом выйти из этой ситуации", — сказал глава полиции.

На вопрос, кто будет контролировать количество людей в храмах, Игорь Клименко ответил, что это будут делать сами священники — полиция вмешиваться не собирается.

"Священники будут регулировать эти вопросы, полиция будет находиться рядом. Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять. Еще такой момент. У каждого священника будут контактные телефоны полиции, при необходимости он сможет обратиться за помощью. Руководители подразделений полиции сейчас встречаются со священнослужителями, чтобы скоординировать наши общие действия", — сообщил главный полицейский страны.

На уточнение о том, что в первые дни карантина полиция силой выводила людей из транспорта, если их было больше, чем положено, Клименко ответил: "Нет, такого не будет. Тогда мы только учились, мы впервые попали в такую обстановку. Полицейские получили команду и выполняли ее достаточно прямолинейно. Сейчас мы немного научились, как и все украинцы. Мы учимся слышать друг друга, понимать потребности друг друга".

Напомним, как ранее сообщалось, количество зараженных коронавирусом в Украине по состоянию на 13 апреля перевалило за 3 тысячи человек: за все время зафиксировано 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели.

Также напомним, что в вербное воскресенье, 12 апреля, несмотря на карантин, в Ровно и Черновцах у храмов УПЦ МП массово святили вербу: на освящении присутствовало много людей, которые не соблюдали дистанцию и были без масок, а полицейские не препятствовали этому, наблюдая лишь со стороны.