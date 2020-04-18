УПЦ МП в нарушение правил карантина призвала верующих забрать благодатный огонь

Сегодня, 18 апреля, делегация Украинской Православной Церкви Московского Патриархата доставит в Украину Благодатный огонь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний

В связи с этим, митрополит призвал верующих, несмотря на призывы соблюдать правила карантин, забрать утром благодатный огонь.

По словам Антония, это станет утешением для многих верующих украинцев — особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома.

"Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит Благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы соприкоснуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру. Каждый пришедший в этот храм сможет зажечь лампаду от привезённого со Святой Земли огня. Мы никого не оттолкнем, никого не обидим", — написал священнослужитель.

Митрополит добавил, что во избежание массового скопления людей Благодатный огонь в храме Воскресения Христова можно будет получить на протяжении всей Светлой Седмицы по предварительной записи по номеру 255-12-04.

"В эти же дни будет возможность получить Благодатный огонь в основных районных храмах столицы и области, так же по предварительной записи у настоятелей и с соблюдением всех карантинных норм", — отметил Антоний.

Напомним, Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

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В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служение в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина.

Также сообщалось, что на Пасхальные праздники в Киевской области продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с карантином из-за коронавирусной инфекции.