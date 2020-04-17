"Помолимся онлайн": ПЦУ и УГКЦ призвали праздновать Пасху дома (ВИДЕО)

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

Об этом они сказали в эфире телеканала "1+1".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы просили всех наших верных праздновать эту Пасху дома. И мы сможем пережить пасхальную радость вместе с вами, не подвергая ваше здоровье и жизнь опасности. Поэтому помолимся вместе, помолимся онлайн. Освятим пасхальные корзины дома", — отметил Владыка Святослав.

"Конечно, мы будем праздновать Воксресение Христово в особых условиях. Но видим, что наши верующие откликнулись на призыв церкви оставаться дома. И последнее богослужение в Михайловском соборе — мы видим, что люди откликнулись на наш призыв и приобщаются к молитвам онлайн", — сказал в свою очередь Епифаний.

Тем временем полиция заявляет, что не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время проведения богослужений на Пасху.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служение в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина.

Также сообщалось, что на Пасхальные праздники в Киевской области продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с карантином из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, подавляющее количество опрошенных украинцев — 85% — отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь из-за эпидемии коронавируса. Это — на 64% больше, чем в марте 2020 года.