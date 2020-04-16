Киевской облгосадминистрации рекомендовали ограничить передвижение украинцев на Пасху

На Пасхальные праздники в Киевской области продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с карантином из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.

КОГА призывает жителей области максимально ограничить передвижение и пребывание в общественных местах в период выходных и Пасхальных праздничных дней с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля 2020 года. При этом приводится статистика, по которой в период с 18 марта по 16 апреля Киевской области было зарегистрировано 234 подтвержденных случая заболевания (14 детей), 930 случаев подозрений на инфицирование и 9 летальных случаев.

"Эпидемическая ситуация осложняется с каждым днем. Специалисты ожидают пик заболеваний в области именно на Пасхальные праздники с 18 по 21 апреля. Напомним, решение о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории Киевской области было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 апреля", — отмечается в сообщении.

В частности, чтобы сдержать эту волну эпидемии, комиссия решила рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней в указанное выше время. Кроме того, усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей. Среди утвержденных мер значится и усиление контроля за выполнением ограничительных мер в культовых сооружениях, а также ограничение доступа граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина (не больше, чем по два человека и в защитных масках).

В КОГА добавили, что среди пунктов значится и тот факт, что при обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом вводятся ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования сроком на 14 календарных дней. Еще необходимо будет составить план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.