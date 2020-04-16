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ВОЗ призвала страны вводить сухой закон из-за эпидемии коронавируса

Спиртные напитки отнюдь не защищают от коронавируса

ВОЗ призвала страны вводить сухой закон из-за эпидемии коронавируса ВОЗ призвала страны вводить сухой закон из-за эпидемии коронавируса
Алкоголь. Фото: из открытых источников

Употребление алкоголя не защищает от инфицирования коронавирусом, а, наоборот, может увеличить уязвимость организма к заражению.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

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"Страх и дезинформация породили опасный миф о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19. Это неправда. Потребление любого алкоголя опасно для здоровья, особенно с высоким содержанием спирта, который может быть поддельным", — говорится в сообщении.

В частности, в организации отметили, что алкоголь снижает иммунитет человека и увеличивает риск инфицироваться.

Кроме того, употребление алкоголя увеличивает риск травм, психических расстройств и насилия.

В связи с этим в ВОЗ призвали правительства вводить меры для ограничения употребления алкоголя людьми на самоизоляции.

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Напомним, в Украине запретили употреблять алкоголь гражданам, которые вернулись из-за границы и находятся на обсервации.

В свою очередь в Грузии на время карантина до 21 апреля 2020 года закрыли все точки продажи алкоголя.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине был 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

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