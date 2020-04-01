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В мире 50 минут назад

В Грузии ввели "сухой закон" на время чрезвычайного положения из-за эпидемии

В Грузии официально зарегистрировано 110 случаев заражения вирусом SARS CoV-2

В Грузии ввели "сухой закон" на время чрезвычайного положения из-за эпидемии В Грузии ввели "сухой закон" на время чрезвычайного положения из-за эпидемии
Фото: Мама Грузия

Руководство Грузии запретило продавать алкоголь, включая вино и пиво, на период действия чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса.

"В период чрезвычайного положения запрещается употребление вина и других алкогольных напитков винного и виноградного происхождения, а также других алкогольных напитков и пива", — говорится в постановлении правительства.

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Кроме этого, в стране c 31 марта до истечения срока чрезвычайного положения и комендантского часа (21 апреля), введенного для предотвращения распространения эпидемии COVID-19, рестораны и кафе смогут работать только в режиме доставки на дом или на вынос.

По последним данным Центра по контролю над заболеваниями, в Грузии официально зарегистрировано 110 случаев заражения вирусом SARS CoV-2.

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Из заболевших семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двое находятся в критическом состоянии. 22 пациента уже вылечились.

В стационарах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов, а в режиме карантина (в изоляции или самоизоляции) — около 5 тысяч человек.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины ввел обязательную обсервацию для украинцев, которые возвращаются домой из-за границы специальными авиарейсами. 

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