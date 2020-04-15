Общество 10 минут назад

"Экофарм" пытается "втюхать" рынку препарат из травок как лекарство от коронавируса — СМИ

Препарат не включен в международные протоколы, поскольку его эффективность не доказана в принципе

"Экофарм" пытается "втюхать" рынку препарат из травок как лекарство от коронавируса — СМИ "Экофарм" пытается "втюхать" рынку препарат из травок как лекарство от коронавируса — СМИ

Несмотря на все ухищрения и пиар-кампании, препарат "Протефлазид" компании "Экофарм" становится "токсичным" в медицинских кругах. Об этом пишет издание "Вести". 

"Так называемое "лекарство от коронавируса", как его пытаются представить сами производители, уже гораздо сложнее "втюхать" врачам", — пишет издание.

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Как известно, "Протефлазид" — это 96% спиртовой раствор на двух травах — щучке и вейнике – по цене 300-600 гривен в зависимости от объема. Препарату уже почти 20 лет и все это время производитель заявлял, что это –отличное лекарство от вирусов герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ, от ВИЧ-инфекции, а теперь — и от коронавируса.

"На самом деле не существует ни одной международной научной работы, которая подтвердила бы противовирусное действие "Протефлазида". Препарат не включен в международные протоколы, поскольку его эффективность не доказана. Еще в 2014 году этот препарат эксперты МОЗ назвали "псевдолекарством", — говорится в публикации. 

Показательным стал недавний скандал, в котором оказались замешаны производитель "Протефлазида" и львовские больницы. Так, в СМИ стали появляться публикации о том, что львовские больницы получили партию "Протефлазида" по просьбе городских властей. 

Но уже через пару дней мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что львовские больницы вернут препарат производителю и не будут использовать его для лечения Covid-19.

О "Протефлазиде" довольно жестко высказывались многие влиятельные медики и ученые. "Нормальных доказательных клинических исследований противовирусного действия "Протефлазида" не было, нет и быть не может просто в силу того, что производители этой бодяги на спирту физически не в состоянии потянуть многолетнюю программу мультицентровых рендомизированных клинических испытаний", — заявлял биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАНУ Семен Есилевский

Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун назвала препарат "фуфломицином". Вместе с тем, по мнению врача-инфекциониста Игоря Маркова, "Протефлазид" на коронавирус будет действовать "примерно как аскорбиновая кислота".

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