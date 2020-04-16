Экономика 6 минут назад

В Украине изготовили первую герметичную капсулу для перевозки больных коронавирусом (ФОТО)

Она весит 16 кг, изготовлена ​​из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха

В Украине изготовили первую герметичную капсулу для перевозки больных коронавирусом (ФОТО) В Украине изготовили первую герметичную капсулу для перевозки больных коронавирусом (ФОТО)
Украинская герметичная капсула для больных на COVID-19. Фото: Полтавская ОГА

Кременчугские предприниматели изготовили первую в Украине герметичную капсулу для транспортировки больных на коронавирус COVID-19.

Транспортный изолятор для инфицированных больных 16 апреля привезли на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Известно, что эту капсулу изготовила кременчугская компания "Креатив-АГРОМАШ", занимающаяся производством силосов и резервуаров для хранения различных веществ.

По словам руководителя работ Юрия Андриевского, капсула весит 16 кг, изготовлена ​​из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха.

Также указано, что в изолятор встроены рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Как отмечается, в ходе испытаний разработки сотрудники Центра экстренной медицины имели возможность транспортировать мнимого больного в капсуле, фиксировали транспортный изолятор в "скорой" и подавали в него кислород.

Читайте также:
Украинские аппараты ИВЛ прошли тест качества, вскоре их развезут по больницам — Зеленский

"Прошло всего 7 дней от идеи о создании транспортного изолятора до его появления. После тестирования первый экспериментальный образец направили на доработку и вскоре вернут в Полтаву", — сообщил представитель Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Товарооборот на украинской таможне упал на 5% из-за коронавируса
Товарооборот на украинской таможне упал на 5% из-за коронавируса
Ярославский закупил для харьковского центра вирусологии оборудование на 15 млн грн
Ярославский закупил для харьковского центра вирусологии оборудование на 15 млн грн
У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту
У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. "АТБ" обвинил депутатов в присвоении продуктовых наборов для незащищенных слоев населения

  3. СБУ разоблачила преступную группировку, совершившую 18 терактов в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

  4. У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

  5. Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов

Загрузка...