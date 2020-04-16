В Украине изготовили первую герметичную капсулу для перевозки больных коронавирусом (ФОТО)

Кременчугские предприниматели изготовили первую в Украине герметичную капсулу для транспортировки больных на коронавирус COVID-19.

Транспортный изолятор для инфицированных больных 16 апреля привезли на испытания в Полтавский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, сообщает пресс-служба Полтавской облгосадминистрации.

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Известно, что эту капсулу изготовила кременчугская компания "Креатив-АГРОМАШ", занимающаяся производством силосов и резервуаров для хранения различных веществ.

По словам руководителя работ Юрия Андриевского, капсула весит 16 кг, изготовлена ​​из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха.

Также указано, что в изолятор встроены рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным.

Как отмечается, в ходе испытаний разработки сотрудники Центра экстренной медицины имели возможность транспортировать мнимого больного в капсуле, фиксировали транспортный изолятор в "скорой" и подавали в него кислород.

"Прошло всего 7 дней от идеи о создании транспортного изолятора до его появления. После тестирования первый экспериментальный образец направили на доработку и вскоре вернут в Полтаву", — сообщил представитель Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.