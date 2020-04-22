Носить маски украинцам придется еще минимум два года, — премьер-министр Шмыгаль

По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "масочный режим" в Украине может сохраниться минимум на два года. Об этом глава правительства заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы все должны соблюдать "масочный режим", придерживаться определенных правил дезинфекции, придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. Это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, два последующих года", — отметил Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом ВОЗ предполагает, что следующие два года мир будет жить в условиях противостояния болезни и сохранения жизни и здоровья людей. Поэтому, по словам Шмыгаля, "здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли". При этом правительство вводит определения карантинных мероприятий на трех уровнях — желтом, оранжевом и красном.

"Желтый — когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый — это если количество больных начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализируем и закрываем. Красный — это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что по состоянию на 9:00 среды, 22 апреля, в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев коронавируса