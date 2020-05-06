Минздрав обнародовал свои рекомендации для работы салонов красоты после карантина

При поэтапном возобновлении деятельности некоторых сфер деятельности с 11 мая Минздравв опубликовал проект распоряжения с перечнем рекомендаций по работе салонов красоты.

В частности, при запуске работы салонов красоты рекомендуется соблюдать следующие меры:

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✅ Проводить температурный скрининг всего персонала перед началом рабочей смены, не допускать сотрудника, у которого обнаружена температура выше 37,2 и с симптомами респираторного заболевания. После каждого скрининга обязательно дезинфицировать устройство для измерения температуры.

✅ Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 15 минут между посетителями, чтобы предотвратить контакт одного клиента с другим.

✅ Клиент должен ожидать своей очереди за пределами помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

✅ Запрещено пребывание сторонних людей в одном помещении, за исключением родителей, которые сопровождают несовершеннолетних детей или людей с инвалидностью.

✅ Организовать одновременное пребывание клиентов с расчетом не более одного человека на 10 кв метров, а также допускать клиентов в помещение только в маске или респираторе (без клапана).

✅ Персонал должен работать в маске и перчатках.

✅ Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не более 2 метров.

✅ После каждого клиента проводить дезинфекцию и уборку поверхностей.

✅ На входе в салон должен быть антисептик для рук с содержанием спирта не менее 70%.

Также салон должен быть обеспечен пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Клиенты должны быть информированы об ограничительных мерах. Сотрудникам салона необходимо делать уборку помещения каждые два часа и на пол нанести маркировку для соблюдения дистанции.

Напомним, что в Киеве начали готовить рестораны и кафе к открытию после карантина.