После открытия летников число открытых заведений увеличилось на 18% — исследование

После того как с 11 мая власти разрешили рестораторам возобновить работу летних площадок, количество заведений, которые возобновили работу, увеличилось.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации ресторанов Poster, публикуемые в Telegram-канале "Реве та стогне ресторатор".

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Так, за последнюю неделю, с 11 по 17 мая, количество вновь открытых кафе и ресторанов выросло на 18%, по сравнению с предыдущей неделей — с 44% до 62%. Для сравнения, в апреле рост числа заведений, возобновивших работу, не превышал 2-3%.

Немного подрос и сам оборот заведений общественного питания. Если 4-10 мая средний оборот ресторанов и кафе составлял всего 35% от докарантинных продаж, то на прошлой неделе открытые заведения стали генерировать 47% от докризисного оборота (за 100% взят выторг 24 февраля).

"Первый месяц карантина стал самым тяжелым для рестораторов — каждое третье заведение в тот период не смогло перестроиться на работу с доставкой и было вынуждено приостановить работу. Устав от вынужденного простоя, многие рестораторы принимают правила игры и открывают летние площадки. Конечно же, летники не решают основных проблем общепита: при тех санитарных и транспортных ограничениях, необходимости вновь платить аренду, эффективность работы многих заведений остается под вопросом," — отмечает CEO и совладелец компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Ерошек.

"Мы открыли террасу паба в Днепре 11 мая, но еще рано делать какие-то общие выводы. Но результаты первых дней таковы: если сравнивать формат работы "доставка" и "доставка плюс терраса", то мы наблюдаем рост оборота — на 15-20%. Есть, конечно, и просадка по доставке: часть людей, которые заказывали еду на дом, решили ходить к нам офлайн", — отмечает ресторатор, основатель пабов "Кеды Искусствоведа" в Днепре и Киеве Денис Жаткин.

По словам ресторатора Жаткина, в обычное время терраса — это дополнительные 30-40% от оборота летом.

Ранее исследование Poster показало, что за четыре недели карантина просадка по обороту у ресторанов fine dining сегмента составила в среднем 61%, у баров — 58% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли около 50% от оборота.

Исследование базируется на операционных данных около 4 тысяч заведений Украины. Данные представляют собой неперсонализированную статистику. Считается, что заведение не остановило работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина.