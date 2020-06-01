Nestlé Professional запустили инициативу по поддержке ресторанов и кофеен

В рамках инициативы малый и средний бизнес представители сферы HoReCa могут получить от подразделения Nestle Professional в Украине restart-kit, который поможет предпринимателям выйти из карантина в краткие сроки и с меньшими финансовыми вложениями.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Для того, чтобы помочь бизнесу ресторанов и кафе пройти кризис быстрее, иметь возможность открыться после карантина и снова принимать гостей, команда Nestlé Professional разработала инициативу поддержки #Завжди відкриті для вас.

Поддержка от Nestle Professional предусматривает:

✅ Отмену арендной платы за оборудование для приготовления кофе для дистрибьюторов, которые обслуживают рестораны, кафе, пекарни, отели и киоски.

✅ Предложение "рестарт", а именно бесплатные наборы продуктов для приготовления блюд и кофе для ускорения открытия заведений.

Инициатива была запущена компанией Nestlé в Европе, Северной Африке и Ближнем Востоке, чтобы помочь небольшим ресторанным заведениям восстановиться по всему региону. Инвестиции составляют около 500 миллионов швейцарских франков. Nestlé в Украине вкладывает 7 миллионов гривен в меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания.

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Кроме этого, за 2 месяца компания предоставила более 2 тонн продукции для ресторанов, пекарен и кафе, которые готовят бесплатные обеды для врачей в Киеве и Львове.

Владельцы малого или среднего бизнеса, которые работают в формате ресторана, кафе, пекарни, киоска или маленького отеля, могут заполнить форму, чтобы получить предложение от Nestle Professional. Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, Nestlé Украина выделила 20 миллионов гривен медицинским учреждениям страны.