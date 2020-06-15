За сутки в Украине зарегистрировано 656 новых случаев заражения COVID-19 — СНБО

По состоянию на утро понедельника, 15 июня, в Украине официально подтверждено 31 тысячу 810 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальности безопасности и обороны (СНБО).

По данным СНБО, за минувшие сутки зарегистрировано 656 новых случаев заражения.

К этому времени от COVID-19 в Украине умер уже 901 человек (12 за сутки), а 14 тысяч 253 пациента (+171) полностью побороли болезнь.

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Напомним, по состоянию на утро 14 июня, в Украине выявлено 648 новых случаев инфицирования COVID-19, девять человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что количество людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, связано со смягчением карантинных мер.

Кроме этого, в Минздраве заявили, что к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине фиксируется значительное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.